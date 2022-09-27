Депутат Госдумы попросила Шойгу дать отсрочку учителям школ

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила на имя главы Минобороны Сергея Шойгу письмо с просьбой расширить перечень работников, которые не подпадают под критерии частичной мобилизации. Она попросила добавить в список учителей начальной и средней школы, сообщает РИА Новости.
"Считаю важным обеспечивать непрерывность образовательного процесса, поэтому, полагаю, что список работников, которые не попадают под частичную мобилизацию, необходимо дополнить педагогами начального и среднего образования", – сказано в письме.
Лантратова подчеркнула, что в соцсетях ей поступают многочисленные обращения педагогического и родительского сообществ по вопросу призыва на военную службу учителей и педагогов.
Ранее Минцифры опубликовало список из 195 специальностей, которым рекомендована отсрочка от частичной мобилизации. В ведомстве подчеркнули, что перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний.
В список вошли ИТ-специальности в таких направлениях, как математика, ядерная физика, химия, астрономия, биология, информационная безопасность, архитектура, лазерные технологии, судебная экспертиза, оптотехника, самолето- и вертолетостроение, кораблестроение, пиар, геология, металлургия, графика, управление персоналом и другие.
21 сентября Владимир Путин подписал указ о проведении в России частичной мобилизации. Как уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь те, кто имеет боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.
Студенты колледжей и вузов не будут призываться по частичной мобилизации
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