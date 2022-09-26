Производители электроники в РФ призвали вести отсрочку для сотрудников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину за отсрочкой от частичной мобилизации для сотрудников данной сферы. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

Необходимость "брони" в документе объясняется тем, что большинство производителей электроники формально не входят в перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса, хотя и часто выполняют госконтракты.

Для формирования "брони" организация предлагает пользоваться общероссийским классификатором видов экономической деятельности и общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности.

"Это нужно не только для предоставления брони, но и для реализации планов развития отрасли, чтобы на основе перечня продукции сформировать полный реестр компаний, без которого управление промышленностью не может быть эффективным", – заявил исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский .

По словам Покровского, в электронной промышленности России задействованы примерно 350 тысяч человек, из которых половину составляют мужчины.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

