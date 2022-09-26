В России предложили распространить отсрочку от частичной мобилизации на частные вузы

Фото: Агентство "Москва"/Тихонова Пелагия
В России отсрочку от призыва по частичной мобилизации нужно распространить на студентов негосударственных вузов, заявил ректор частного университета "Синергия" Артем Васильев. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я считаю важным распространить действие данного указа на негосударственные образовательные организации, в которых в совокупности обучается более 150 тысяч студентов по очной и очно-заочно форме обучения, имеющей государственную аккредитацию по образовательным программам, а также внести в него уточнения по статусам "аспиранта", "ординатора", "адъюнкта", "ассистента-стажера", – пояснил Васильев.
Он также отметил, что нужно предоставить право на отсрочку и ученым в возрасте до 35 лет. По словам Васильева, им необходимо иметь отсрочку от призыва, так как много исследований, которые они проводят, имеют непрерывный цикл, а если исследование прервать даже на несколько месяцев, оно может потерять актуальность.
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.
Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Минобороны РФ перечислили, кого не будут призывать в рамках частичной мобилизации
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