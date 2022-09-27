ИТ-специалистам разъяснили порядок подачи заявления для получения отсрочки от призыва

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разъяснило, что нужно сделать для подачи через портал госуслуг сведений о сотрудниках аккредитованных ИТ-компаний, чтобы получить отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации.

В ведомстве подчеркнули, что сервис для сбора сведений будет запущен на госуслугах в ближайшее время. Заявление будет формироваться самим сотрудником. К нему также нужно приложить форму подтверждения соответствия работника необходимым требованиям, подписанную электронной подписью гендиректора организации.

Без данной формы заявление подать не получится. В Минцифры призвали не ждать запуска сервиса и начать заполнять эту форму уже сейчас, чтобы оперативно подписать ее у работодателя.

В телеграм-канале ведомства опубликовали специальную ссылку на файл в формате ".csv". Его нужно разархивировать, заполнить все данные, не удаляя и не добавляя строк, сохранить в том же формате и подписать этот файл у гендиректора компании его УКЭП. После, когда откроется соответствующий сервис сбора сведений, рекомендуется отправить заявление через госуслуги.

"Знаем, что ".csv" выглядит не очень, но менять расширение нельзя. Такой формат нужен для автоматизированной обработки данных. <...> не направляйте этот документ нам, мы собираем эти данные только через госуслуги. Убедитесь, что он подписан гендиректором (в противном случае будет однозначный отказ)", – подчеркнули в министерстве.

Ранее Минцифры опубликовало список из 195 специальностей, которым рекомендована отсрочка от частичной мобилизации. В ведомстве подчеркнули, что перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний.

В список вошли ИТ-специальности в таких направлениях, как математика, ядерная физика, химия, астрономия, биология, информационная безопасность, архитектура, лазерные технологии, судебная экспертиза, оптотехника, самолето- и вертолетостроение, кораблестроение, пиар, геология, металлургия, графика, управление персоналом и другие.

21 сентября Владимир Путин подписал указ о проведении в России частичной мобилизации. Как уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь те, кто имеет боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.

