Малый бизнес попросил бронь от частичной мобилизации

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Глава "Опоры России" Александр Калинин обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову с запросом о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации для сотрудников малого и среднего бизнеса, сообщает газета "Известия".

По мнению Калинина, бронь или отсрочка должны распространяться на высококвалифицированных и ключевых специалистов сферы МСП – например, директорам, учредителям предприятий или индивидуальными предпринимателям.

"В период мобилизации бизнес, том числе малый и средний, должен продолжать работать, закрывать потребности государства и граждан в товарах, работах, услугах, создавать рабочие места, платить налоги", – указано в письме.

В качестве еще одной меры в организации предложили рассмотреть вопрос о введении предельных квот по призыву на одно предприятие, чтобы предотвратить критическую потерю кадров.

Кроме того, "Опоры России" предлагают приостановить начисление фискальных и иных обязательных платежей, которые не зависят от размера выручки, а подразумеваются самим статусом ИП. К таким в организации отнесли патент, страховые взносы, имущественные налоги, а также арендные платежи.

Ранее Минцифры опубликовало список из 195 специальностей, которым рекомендована отсрочка от частичной мобилизации. В ведомстве подчеркнули, что перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний.

21 сентября Владимир Путин подписал указ о проведении в России частичной мобилизации. Как уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь те, кто имеет боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.

