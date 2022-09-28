В Новосибирской области начался розыск уклоняющихся от мобилизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правоохранительные органы в Новосибирской области приступили к розыску граждан, получивших повестку по частичной военной мобилизации и уклоняющихся от призыва, заявил военный комиссар региона Евгений Кудрявцев. Об этом сообщает ТАСС.

"Розыск начался. Речь идет об уклонистах, которые получили повестки и сознательно на сегодняшний день уклоняются от явления в военкомат в дату, указанную в этой повестке", – сказал он.

По словам Кудрявцева, вина таких граждан будет устанавливаться судебными инстанциями.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

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