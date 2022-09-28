Уволившихся в запас по контракту отнесли к приоритетной категории при мобилизации

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Уволившиеся в запас после контрактной службы граждане РФ относятся к приоритетной категории при мобилизации. Об этом сообщается на портале "Объясняем.рф".

Кроме того, россиянина вправе мобилизовать в Вооруженные силы РФ сразу после прохождения срочной службы при условии, что он ушел в запас.

Ранее стало известно, какие артисты подпадут под частичную мобилизацию. Так, на портале объяснили, что призвать могут тех деятелей культуры, у которых нет брони и отсрочки по здоровью.

Также не является основанием для отсрочки от мобилизации наличие членов семьи, которые уже служат в зоне специальной операции по защите ЛНР и ДНР.

21 сентября Владимир Путин подписал указ о проведении в России частичной мобилизации. Как уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь те, кто имеет боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.



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