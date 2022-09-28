Стало известно, какие артисты подпадут под частичную мобилизацию

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Артисты, у которых нет брони и отсрочки по здоровью, могут подпасть под призыв по частичной мобилизации. Об этом сообщается на портале Объясняем.рф.

"Если данные должности в учреждениях культуры не имеют брони, а работники находятся в запасе ВС РФ и у них нет оснований для отсрочки по состоянию здоровья, они могут быть мобилизованы", – говорится в сообщении.

На портале также уточнили об условиях мобилизации фермеров. Так, там пояснили, что эта категория граждан подпадает под призыв на общих основаниях, даже если не на кого оставить хозяйство.

Также не является основанием для отсрочки от мобилизации наличие членов семьи, которые уже служат в зоне специальной операции по защите ЛНР и ДНР.

Ранее был опубликован список из 195 специальностей, которым рекомендована отсрочка от частичной мобилизации. В этот же день Минцифры запустило на "Госуслугах" форму для получения IT-специалистами отсрочки от призыва.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Российские артисты могут попасть в число частично мобилизованных

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