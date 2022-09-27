Юрист назвал условия для выдачи российских уклонистов странами СНГ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Российские уклонисты могут быть выданы государствами СНГ только при условии возбуждения в отношении них уголовного дела в РФ и объявлении в международный розыск, рассказал юрист, член Палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов.

"Армения, Грузия и другие страны содружества также будут выдавать лиц, на которых возбуждены уголовные дела в России", – сообщил он в беседе с "Лентой.ру".

По словам Айрапетова, не входящие в состав СНГ страны также имеют возможность выдавать россиян, в отношении которых были возбуждены уголовные дела.

Юрист также напомнил о принятых законах об ужесточении наказания за оставление воинской части, дезертирство, добровольную сдачу в плен, а также за отказ от участия в спецоперации. При нарушении одного из данных условий и нахождении не в России гражданина объявят в международный розыск.

То есть, если человек скрывается на территории другой страны, его через решение суда можно объявить в международный розыск.

"Если человек формально не был в курсе того, что его разыскивают для мобилизационных целей, то говорить о том, что он является подозреваемым или обвиняемым, – это четко выраженный обвинительный уклон", – уточнил Айрапетов.

В связи с этим эксперт не ожидает массовых уголовных дел на покинувших территорию РФ граждан.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти Казахстана проведут переговоры с российской стороной для обсуждения ситуации с увеличением количества прибывающих в республику граждан РФ. Он подчеркнул, что Астана проявит заботу и обеспечит им безопасность, но будет действовать по закону с учетом собственных интересов.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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