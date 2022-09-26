Лукашенко считает, что не стоит переживать из-за выезда мужчин из РФ

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Граждане России, которые уехали за границу после объявления в РФ частичной мобилизации, еще вернутся, утверждает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"У нас мобилизацией пугают, здесь кто-то побежал за границу. Слушайте, у России 25 миллионов мобилизационный ресурс. Хорошо, пусть убежали 30 тысяч, ну, 50 тысяч. А если бы они здесь остались, они что, нашими людьми бы были? Пусть бегут", – прокомментировал Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным.

Политик уверен, что из-за выездов россиян не стоит переживать. Лукашенко напомнил, что в 2020 году после президентских выборов из страны уехали несколько тысяч граждан. По его словам, сейчас они просятся вернуться назад в Белоруссию. Нужно принять решение, что делать с уезжающими, утверждает Лукашенко.

"Так поступать нельзя. Можно в конце концов договориться здесь и не бегать по Европам и по Америке, как это было с большевистской революцией и после нее. Ситуация не та", – заключил политик.

Ранее Лукашенко заявил, что устал руководить государством, но уйти не может из-за переживаний за соратников. По словам политика, даже если к власти придут новые нормальные люди, нет гарантий, что они смогут ее удержать.

Путин считает, что страны Европы должны с уважением относиться к России и Белоруссии. По его мнению, в РФ есть "все, что им надо", в то время как у Запада страна может купить технологии и прочее.