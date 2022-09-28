В РФ не будут ограничивать выдачу загранпаспортов из-за мобилизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выдача загранпаспортов в России в связи с призывом в рамках частичной мобилизации не будет ограничена, сообщается на портале "Объясняем.рф".

Однако ограничения коснутся получивших повестку граждан. В таком случае им выдадут уведомление с причиной и сроком действия отказа. Кроме того, россиян не могут лишить гражданства, полученного ими на законных основаниях, за уклонение от мобилизации.

Как отмечается на портале, запрета на выезд за рубеж во время проведения частичной мобилизации для мужчин призывного возраста не предусматривается.

21 сентября Владимир Путин подписал указ о проведении в России частичной мобилизации. Как уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь те, кто имеет боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.



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