Юрист рассказал, что будет при неявке по повестке во время частичной мобилизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За неявку по повестке в установленные время и место без уважительной причины предусмотрено предупреждение или наказание в виде штрафа от 500 до 3 тысяч рублей, рассказал юрист Андрей Конышев.

Среди уважительных причин эксперт назвал смерть близкого родственника или состояние здоровья, которое не позволяет явиться в военкомат.

"Сейчас действуют те же правила, что применяются к срочникам. Если человек второй раз расписался за повестку и не явился, военкомат имеет право передать дело в Следственный комитет по месту жительства, и его вызовут на опрос: "По какой причине не явился?" Дальше может быть возбуждено уголовное дело за уклонение", – отметил он в беседе с порталом E1, уточнив, что штраф действует только за первую неявку.

Согласно действующему законодательству, за уклонение от военной службы гражданину грозит лишение свободы на срок до двух лет. При этом накануне Совфед одобрил закон, предусматривающий наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за дезертирство или неявку военнослужащих на службу по призыву.

"Закон вступит в силу с момента опубликования. То есть, если он будет опубликован, например, сегодня, а дата явки по повестке послезавтра, он уже будет применяться. Скорее всего сразу всех не будут упаковывать, но показательно, чтобы другим было неповадно, кого-то осудят", – пояснил Конышев.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

