Юрист объяснил, нужно ли всегда носить с собой военный билет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В настоящее время по закону носить военные билеты не нужно, однако ситуация может измениться в случае принятия нового федерального закона или поправок в уже существующие статьи. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на юриста Евгения Крылова.

По его словам, ситуацию может изменить и распоряжение правительства об обязанности каждого носить с собой военные билеты. Юрист отметил, что сейчас не имеет никакой разницы, есть у человека военный билет при себе или нет.

"Если вас остановят и у вас не будет с собой военника, вас доставят в отдел полиции, установят личность, запросят данные в военкомате. То, что у вас при себе нет военного билета, вообще никак не спасает", – поведал Крылов.

Для личного спокойствия эксперт рекомендовал носить с собой медицинские документы, которые бы подтверждали категорию годности "Д".

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

