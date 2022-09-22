Песков опроверг информацию о мобилизации 1 млн человек

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Сообщения о планах российских властей мобилизовать в армию 1 миллион человек не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что неопубликованный седьмой пункт указа Владимира Путина о частичной военной мобилизации содержит сведения о возможности призыва в Вооруженные силы РФ до 1 миллиона граждан.

"Это ложь", – подчеркнул Песков.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Позднее журналисты обратили внимание, что седьмой пункт указа о мобилизации остался неопубликованным. Комментируя этот факт, Песков отказался раскрыть его содержание, отметив что это положение для служебного пользования. Также он подчеркнул, что частичная мобилизация предусматривает призыв в армию 300 тысяч человек.



В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.