Песков объяснил отсутствие седьмого пункта в указе о частичной мобилизации

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать содержание неопубликованного седьмого пункта указа Владимира Путина о частичной военной мобилизации, отметив, что это положение для служебного пользования. Об этом сообщает РИА Новости.

"Он для служебного пользования. И поэтому я не могу его раскрыть", – заявил представитель Кремля.

Пресс-секретарь отметил, что частичная мобилизация, как уже сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу, предусматривает призыв в армию 300 тысяч человек.

"Там речь о количестве до 300 тысяч человек. И тоже, как пояснил министр обороны, не единомоментно", – добавил Песков.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.