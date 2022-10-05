В ГД проверят правомерность уголовного дела против жителя Пензы за уклонение от призыва

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы от Пензенской области Георгий Камнев заявил о намерении проверить законность возбуждения уголовного дела в отношении местного жителя за уклонение от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации.

"Нужно выяснить все обстоятельства, что на самом деле происходило. Может, человек не подпадает под те категории, о которых говорилось. Нужно проверить, почему так произошло", – сообщил он изданию "Подъем".

По словам депутата, правоохранительным органам и военкоматам необходимо действовать осторожно, соблюдая все объявленные требования для призыва в рамках частичной мобилизации.

Ранее стало известно, что сотрудники СК РФ возбудили первое уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации в отношении жителя Пензенской области.

По данным следствия, мужчина 1990 года рождения не явился в военкомат 26 сентября по ранее выписанной ему повестке о призыве.

В ведомстве сообщили, что подлежащий частичной мобилизации мужчина был уведомлен 23 сентября о необходимости посетить администрацию Кондольского сельсовета Пензенского района.



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