Специалист дал советы при начале карьеры в IT-сфере

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Технический директор Skillbox Holding Глеб Михеев перечислил шесть простых для изучения специальностей, которые позволят построить карьеру в IT, сообщает RT.

Одним из самых простых направлений для старта он назвал тестирование. Эксперт рассказал, что специалист-тестировщик ищет слабые места, систематизирует и описывает их.

Тем, кто обладает навыками организации и управления, Михеев посоветовал обратить внимание на IT-менеджмент. Также в начале карьеры в IT стоит присмотреться к сфере цифрового дизайна. Дизайнер проектирует цифровые продукты и отвечает за их удобство для конечного потребителя.

Помимо этого, эксперт назвал администрирование, сопровождение, доработку и внедрение программ 1С в организациях. Он подчеркнул, что язык 1С позволяет программировать на русском языке, а встроенные механизмы платформы многое автоматически делают за разработчика.

Еще одна специальность – frontend-разработчик. Это направление относят к простым, поскольку разработчики буквально видят результаты своей работы, что упрощает вход. Также Михеев сообщил, что несложным для изучения языком считается Python – он популярен и востребован, поэтому считается хорошей "точкой входа" в IT.

Ранее сообщалось, что количество вакантных мест в IT-области снизилось на 25% с начала текущего года. При этом число резюме увеличилось на 55%. Исследования показали, что в январе 2022 года количество вакансий составило 114,6 тысячи, но в августе уменьшилось до 85,2 тысячи.

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