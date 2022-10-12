На госуслугах появился сервис проверки аккредитации IT-компаний

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) запустило на портале "Госуслуги" сервис, с помощью которого можно проверить аккредитацию IT-компании. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе ведомства.

"В поисковую строку достаточно ввести часть названия организации, и, если у нее есть аккредитация, она сразу появится в выпадающем списке", – говорится в сообщении.

Также проверить госаккредитацию компании можно по ИНН.

Воспользоваться услугой могут как физические, так и юридические лица. Таким образом, сотрудники технологичных компаний могут самостоятельно проверить, положены ли им отсрочка от частичной мобилизации или IT-ипотека.

Юридические лица могут получить на портале соответствующую выписку.

Ранее в Минцифры рассказали, какие документы должен взять с собой в военкомат IT-сотрудник c правом на отсрочку. Так, гражданину необходимо иметь при себе оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем, диплом о получении профессионального высшего образования и другие документы. Отмечается, что некоторые из указанных в списке документы должны быть заверены вышестоящим руководством компании.

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