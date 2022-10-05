В Минцифры рассказали, потеряют ли специалисты неаккредитованной IT-компании отсрочку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

При утрате аккредитации IT-компанией отсрочка от призыва в рамках частичной мобилизации для ее специалистов снимается, заявил глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

"Отсрочка предоставляется сотрудникам аккредитованных компаний. Как только компания теряет аккредитацию, отсрочка не может на них распространяться", – приводят его слова РИА Новости.

Ранее был опубликован перечень 195 специальностей, которым рекомендована отсрочка от частичной мобилизации. Кроме того, Минцифры запустило на "Госуслугах" форму для получения IT-специалистами отсрочки от призыва.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

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