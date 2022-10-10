11:06Технологии
На "Госуслугах" открыли форму для аккредитации IT-компаний
Фото: Москва 24/Дмитрий Макляков
В министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ начали принимать заявки на аккредитацию IT-компаний по новым правилам, форму для их подачи запустили в "Госуслугах". Об этом сообщает в телеграм-канале глава ведомства Максут Шадаев.
"Форму аккредитации ночью на "Госуслугах" вывели. Уже есть реальные заявки. Если что-то будет сбоить, дайте знать, будем оперативно править. Но пока работает штатно", – написал Шадаев.
Ранее в Минцифры рассказали, что при утрате аккредитации IT-компанией отсрочка от призыва в рамках частичной мобилизации для ее специалистов снимается.
Кроме того, ведомство запустило на "Госуслугах" форму подачи заявления для получения специалистами в сфере IT и связи отсрочки от мобилизации.
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