Собянин заявил о выполнении плана по частичной мобилизации в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В Москве завершились мероприятия по призыву граждан в рамках частичной мобилизации в РФ. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.

"По информации военного комиссара города Москвы, задачи по частичной мобилизации, установленные на основании указа президента и задания министерства обороны, выполнены в полном объеме", – написал мэр.

Он отметил, что временные мобилизационные пункты закроются в столице в понедельник, 17 октября, в 14:00. Повестки, полученные москвичами, которые еще не были призваны на военную службу, с сегодняшнего дня утрачивают силу.

Собянин отметил, что частичная мобилизация стала испытанием для семей, чьи мужчины отправляются защищать Родину. Выполнение этой задачи, по его словам, стало возможным благодаря патриотизму и ответственности жителей столицы.

"Дорогие мои, говорю вам слова благодарности и признательности. <...> Будем надеяться и молиться, чтобы вы вернулись живыми и здоровыми. Вернулись с победой. Отстояли безопасность и независимость нашей страны", – добавил градоначальник.

Он также пообещал, что Москва будет заботиться о семьях мобилизованных, а также о самих военнослужащих, посредством улучшения быта воинских частей и материально-технического обеспечения в последнем случае.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что частичная мобилизация в России закончится после призыва 300 тысяч человек. Он напомнил слова Владимира Путина, который отмечал, что соответствующие мероприятия завершатся в стране до конца текущего месяца.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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