В СФ и ОП поддержали идею снять бронь от мобилизации с депутатов и сенаторов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков положительно оценил идею снять бронь от частичной мобилизации с депутатов и сенаторов. Свое мнение он озвучил в беседе с News.ru.

"Отношусь к этому положительно, хотя, я думаю, депутаты и члены Совета Федерации сами принимают решение и идут служить на фронт, такие примеры известны. Надо ли это законодательно оформлять? Поговорим, подумаем, обсудим", – сказал он.

Между тем член Общественной палаты РФ Никита Данюк заявил RT, что снятие брони от мобилизации позволит показать, что парламентарии являются частью народа, что они такие же граждане России, как все остальные.

"Естественно, инициатива не выльется в то, что все депутаты отправятся на фронт, но, на мой взгляд, предусмотреть саму возможность, при которой действующий депутат или сенатор может <...> пойти на фронт, я всячески поддерживаю", – сказал он.

Ранее в Госдуме предложили скорректировать перечень граждан, которым полагается отсрочка от мобилизации. В частности, предлагается исключить из него депутатов и сенаторов и включить еще 10 категорий россиян, в том числе родителей детей-инвалидов младше 18 лет, сыновей и братьев погибших военнослужащих по призыву и других.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Отсрочку от частичной мобилизации для многодетных отцов предложили прописать в законе

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!