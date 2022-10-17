Частичная мобилизация завершилась в Подмосковье

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Мобилизационные мероприятия завершили в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, вручение повесток прекращается, а те граждане, у которых они уже имеются на руках, могут в военкомат не являться.

"Все задачи по мобилизации, поставленные перед Подмосковьем, мы завершили досрочно. Верим и надеемся, что ребята вернутся с победой!" – отметил Воробьев.

Он также поблагодарил всех, кто не остался в стороне и пришел выполнить свой долг, хотя дома остались пожилые родители, жена, дети, а также работа или бизнес.

Подмосковный губернатор подчеркнул, что в настоящее время необходимо оказывать помощь тем, кто находится на передовой.

"Мы будем поставлять дополнительное снаряжение, как делали это раньше. Другая важная задача – поддерживать семьи тех, чьи мужья, отцы ушли исполнять воинский долг. Мы с ними всегда на связи. Никого не оставим без внимания", – отметил Воробьев.

До этого мероприятия по призыву граждан в рамках частичной мобилизации завершились в Москве. По словам Сергея Собянина, временные мобилизационные пункты закрылись в понедельник, 17 октября, в 14:00. Повестки, полученные москвичами, которые еще не были призваны на военную службу, утратили силу.

Однако, как отмечал военком Преображенского района Сергей Тригилев, добровольцы могут по-прежнему записаться в ряды военнослужащих. По его словам, желающие принять участие в специальной военной операции будут проходить через отборочный пункт по адресу Варшавское шоссе, дом 83, строение 1.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



В Москве закрылись временные пункты мобилизации в связи с выполнением плана

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