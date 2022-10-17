Военком Москвы поблагодарил власти города за помощь в проведении частичной мобилизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Военные комиссариаты Москвы выполнили мобилизационные задания Минобороны РФ. Об этом сообщил военный комиссар столицы полковник Максим Локтев.

"Мы завершаем мероприятия, связанные с призывом по частичной мобилизации. С сегодняшнего дня с 14:00 явка по мобилизационным повесткам не требуется. Дополнительные временные пункты закроются в ближайшее время", – сказал Локтев.

Он подчеркнул, что с началом частичной мобилизации у москвичей возникло множество вопросов, и поблагодарил правительство столицы за содействие, открытие временных мобилизационных пунктов и горячих линий для жителей, где разъяснялся порядок призыва.

Также, по его словам, столичные власти организовали помощь и поддержку как самим мобилизованным, так и членам их семей.

"Это касается как денежных выплат, так и ряда льгот. И, конечно, нельзя забывать и о тех комплектах формы и других необходимых вещах, которые получил каждый мобилизованный. Ребята и их семьи чувствуют поддержку, знают, что за ними крепкий и надежный тыл", – сказал военком столицы.

Локтев добавил, что москвичи продолжают самостоятельно приходить в военкоматы и записываться в добровольцы. По его словам, количество добровольцев исчисляется сотнями. Также Локтев поблагодарил "всех москвичей, кто достойно и с честью взял на себя почетную обязанность по защите нашей Родины".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве завершились мероприятия по призыву граждан в рамках частичной мобилизации в РФ. По его словам, задания министерства обороны выполнены в полном объеме.

Он отметил, что временные мобилизационные пункты закроются в столице 17 октября в 14:00. Повестки, полученные москвичами, которые еще не были призваны на военную службу, с сегодняшнего дня утрачивают силу.

Мэр пообещал, что Москва будет заботиться о семьях мобилизованных, а также о самих военнослужащих, посредством улучшения быта воинских частей и материально-технического обеспечения в последнем случае.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Обращения об ошибках мобилизации ГД рассмотрит в приоритетном порядке – Володин

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!