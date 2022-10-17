13:32Общество
Юрист рассказал, могут ли мобилизованных заставить покупать экипировку за свой счет
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Мобилизованных не имеют права заставить приобретать экипировку за свой счет. Об этом Москве 24 рассказал юрист Василий Воробьев.
По его словам, Минобороны РФ целиком обеспечивает подпавших под призыв по частичной мобилизации граждан всем необходимым для службы.
"Человеку обязаны выдать определенный комплект формы, нательное белье и прочее. Соответственно, формально человек не должен ничего закупать", – отметил юрист.
"Военный комиссар занимается непосредственно мобилизацией, надзирает за определенной территорией. Когда человек уже мобилизован, то есть когда вопрос уже по поводу формы встает, он уже переходит в командование определенной воинской части. То есть можно обращаться к руководству воинской части", – пояснил эксперт.
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