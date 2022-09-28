Мобилизованным россиянам рассказали, что можно взять с собой в часть

В России продолжается частичная мобилизация, в рамках которой призовут 300 тысяч резервистов. В первую очередь речь идет о тех, кто служил, имеет боевой опыт или нужную военно-учетную специальность. На месте призывников обеспечат всем необходимым для службы, однако они могут взять некоторые личные вещи. Рассказываем, что разрешено привезти с собой в часть.



Предметы личной гигиены и лекарства

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Всех мобилизованных россиян обеспечат питанием, лекарствами, экипировкой и предметами личной гигиены. Однако при желании призывник может дополнительно взять с собой некоторые вещи. Список разрешенных предметов опубликован на запущенном правительством портале "Объясняем.рф". Согласно данным сайта, в часть можно привезти привычные уходовые средства с учетом потребностей и индивидуальных привычек: мыло, зубную щетку, бритву и так далее.





из сообщения на портале "Объясняем.рф" Мобилизованный может взять в часть продукты длительного хранения и нерецептурные лекарства с учетом особенностей организма.

Кроме того, разрешено брать деньги и кнопочный телефон, однако последний будет выдаваться призывникам только в определенное время и храниться не у них самих, а в установленном месте. Также с собой можно привезти термобелье, мультитул – складной набор со множеством инструментов, теплоиды (химическая грелка), фонарик и батарейки.

Еще в список разрешенных предметов попали тактические перчатки, походная сидушка и подшлемник. Не запрещается брать и элементы экипировки, однако в Минобороны советуют привозить только самое нужное.

Вместе с тем мобилизованные россияне могут взять в часть свой квадрокоптер. Но воспользоваться им удастся только с разрешения командира. Также разрешены собственные прицел, бинокль и прибор ночного видения. Однако касаемо этих предметов есть одно условие. Они не должны быть оснащены средствами определения местоположения и передачи данных.



Что запрещено?

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В отличие от кнопочных телефонов, военнослужащие не могут взять с собой в воинскую часть смартфон. Такой запрет действует из соображений безопасности. "Фото- и видеосъемка в местах дислокации подразделений, в том числе и на камеры телефона, запрещена", – говорится на портале "Объясняем.рф".

Также нельзя брать с собой сильнодействующие лекарства, которые не были предписаны врачом, и алкоголь. Помимо того, запрет распространяется на наградное, охотничье и травматическое оружие.





из сообщения на портале "Объясняем.рф" Все мобилизованные военнослужащие будут обеспечены штатным стрелковым оружием. Также запрещено брать на службу личное холодное оружие.

Ранее сообщалось, что подпавших под призыв в рамках частичной мобилизации россиян обеспечат трехразовым горячим питанием. Если доставить его не будет возможности, то военнослужащим предложат в качестве замены индивидуальные пайки.

