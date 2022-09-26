Робот Макс ответил на миллион вопросов о частичной мобилизации

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Робот Макс, который является цифровым ассистентом портала "Госуслуги", ответил на один миллион вопросов о частичной мобилизации. Об этом Минцифры РФ сообщило в своем телеграм-канале.

"Цифровой ассистент портала "Госуслуги" робот Макс отвечает на вопросы граждан о частичной мобилизации. С 21 сентября робот уже ответил на один миллион вопросов по этой теме", – говорится в публикации ведомства.

Отмечается, что цифровой помощник отвечает на вопросы пользователей в режиме онлайн. Чаще всего граждан интересует следующее:

кого могут мобилизовать;

что нужно для освобождения от призыва;

какие действуют возрастные ограничения.

Однако почти четыре тысячи запросов касались того, как добровольно записаться в армию.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

В свою очередь, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что на всей территории России заработала горячая линия 122 по вопросам частичной мобилизации.

