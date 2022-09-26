Россиянам рассказали, кому положена отсрочка от частичной мобилизации

В России 21 сентября была объявлена частичная мобилизация. В Минобороны сообщили, что в ее рамках призовут 300 тысяч резервистов. Рассказываем, кто и по каким причинам на сегодняшний день может претендовать на отсрочку.
По семейным обстоятельствам
В РФ от частичной мобилизации освобождены люди, присматривающие за членом семьи, которому требуется постоянный надзор и уход, в том числе за матерью, отцом, бабушкой, дедушкой и так далее. Сюда же относятся и родственники, имеющие инвалидность I группы.
Однако следует учесть, что существует оговорка. Отсрочку можно получить только в том случае, если нет других лиц, обязанных по закону содержать этих членов семьи. Кроме того, их проблемы со здоровьем должны быть подтверждены заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы.
Еще одна категория россиян, кого не привлекут на службу в рамках частичной мобилизации, – это те, кто является опекунами или попечителями несовершеннолетнего родного брата или сестры. Но как и в предыдущем случае, должны отсутствовать другие лица, которые могут взять на себя эту обязанность.
Кроме того, от призыва освобождаются многодетные родители. В частности, мужчины, у которых четыре и более детей в возрасте до 16 лет. Если речь идет про отцов-одиночек, то отсрочку дадут даже при наличии всего одного ребенка до 16 лет. Также не призовут мужчин с беременной женой (срок не менее 22 недель) и воспитывающих трех детей до 16 лет.
Отдельно в законе оговариваются правила для женщин, подпадающих под критерии частичной мобилизации. Матери не подлежат призыву, если у них один и более детей до 16 лет. К этой же категории относятся женщины, у которых срок беременности составляет не менее 22 недель. Получить отсрочку также могут россияне из неполной семьи, где, помимо них, мать-одиночка воспитывает четырех и более детей в возрасте до восьми лет.
Сотрудники ряда сфер
Под частичную мобилизацию не подпадают члены Совета Федерации и депутаты Госдумы. Также забронированные граждане, которые работают в отдельных отраслях. Например, в оборонно-промышленном комплексе. Кроме того, сотрудники некоторых высокотехнологичных сфер:
- граждане, трудящиеся в сфере IT-технологий;
- россияне, поддерживающие работу операторов связи;
- те, кто работают в СМИ;
- сотрудники организаций, которые обеспечивают работу национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.
При этом специалисты должны иметь высшее профильное образование и работать полный день. Руководителям аккредитованных организаций нужно подать списки таких сотрудников в Генштаб для их освобождения от призыва.
Кто еще?
Владимир Путин 24 сентября подписал указ, по которому отсрочка от частичной мобилизации распространяется на студентов. Речь идет про тех, кто впервые получает высшее и среднее образование в очной и очно-заочной форме. При этом образовательное учреждение должно иметь государственную аккредитацию.
Указ распространяется и на аспирантов государственных вузов. Отсрочка также полагается выпускникам бакалавриата военно-учебного центра (ВУЦ), которые продолжают учиться по магистерской программе. Разговор идет про очное или очно-заочное отделение. При этом выпускник ВУЦ теряет право на отсрочку, если решит обучаться по специалитету.
Кроме того, от призыва освобождены граждане, которые по состоянию здоровья признаны временно не годными к военной службе. В этот список также попадают россияне, проживающие на постоянной основе за рубежом и не состоящие в РФ на воинском учете. Помимо того, военные пенсионеры в отставке (старше 65 лет или по состоянию здоровья). Но при условии, что их сняли с воинского учета.
Помимо того, те, кто проходит срочную службу в армии РФ. Также россияне, за которыми имеется неснятая или непогашенная судимость за тяжкие преступления.