Россиянам рассказали, кому положена отсрочка от частичной мобилизации

В России 21 сентября была объявлена частичная мобилизация. В Минобороны сообщили, что в ее рамках призовут 300 тысяч резервистов. Рассказываем, кто и по каким причинам на сегодняшний день может претендовать на отсрочку.



По семейным обстоятельствам

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В РФ от частичной мобилизации освобождены люди, присматривающие за членом семьи, которому требуется постоянный надзор и уход, в том числе за матерью, отцом, бабушкой, дедушкой и так далее. Сюда же относятся и родственники, имеющие инвалидность I группы.

Однако следует учесть, что существует оговорка. Отсрочку можно получить только в том случае, если нет других лиц, обязанных по закону содержать этих членов семьи. Кроме того, их проблемы со здоровьем должны быть подтверждены заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы.

Еще одна категория россиян, кого не привлекут на службу в рамках частичной мобилизации, – это те, кто является опекунами или попечителями несовершеннолетнего родного брата или сестры. Но как и в предыдущем случае, должны отсутствовать другие лица, которые могут взять на себя эту обязанность.

Кроме того, от призыва освобождаются многодетные родители. В частности, мужчины, у которых четыре и более детей в возрасте до 16 лет. Если речь идет про отцов-одиночек, то отсрочку дадут даже при наличии всего одного ребенка до 16 лет. Также не призовут мужчин с беременной женой (срок не менее 22 недель) и воспитывающих трех детей до 16 лет.

Отдельно в законе оговариваются правила для женщин, подпадающих под критерии частичной мобилизации. Матери не подлежат призыву, если у них один и более детей до 16 лет. К этой же категории относятся женщины, у которых срок беременности составляет не менее 22 недель. Получить отсрочку также могут россияне из неполной семьи, где, помимо них, мать-одиночка воспитывает четырех и более детей в возрасте до восьми лет.



Сотрудники ряда сфер

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Под частичную мобилизацию не подпадают члены Совета Федерации и депутаты Госдумы. Также забронированные граждане, которые работают в отдельных отраслях. Например, в оборонно-промышленном комплексе. Кроме того, сотрудники некоторых высокотехнологичных сфер:

граждане, трудящиеся в сфере IT-технологий;

россияне, поддерживающие работу операторов связи;

те, кто работают в СМИ;

сотрудники организаций, которые обеспечивают работу национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.

Кто еще?

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

При этом специалисты должны иметь высшее профильное образование и работать полный день. Руководителям аккредитованных организаций нужно подать списки таких сотрудников в Генштаб для их освобождения от призыва.

Владимир Путин 24 сентября подписал указ, по которому отсрочка от частичной мобилизации распространяется на студентов. Речь идет про тех, кто впервые получает высшее и среднее образование в очной и очно-заочной форме. При этом образовательное учреждение должно иметь государственную аккредитацию.

Указ распространяется и на аспирантов государственных вузов. Отсрочка также полагается выпускникам бакалавриата военно-учебного центра (ВУЦ), которые продолжают учиться по магистерской программе. Разговор идет про очное или очно-заочное отделение. При этом выпускник ВУЦ теряет право на отсрочку, если решит обучаться по специалитету.

Кроме того, от призыва освобождены граждане, которые по состоянию здоровья признаны временно не годными к военной службе. В этот список также попадают россияне, проживающие на постоянной основе за рубежом и не состоящие в РФ на воинском учете. Помимо того, военные пенсионеры в отставке (старше 65 лет или по состоянию здоровья). Но при условии, что их сняли с воинского учета.

Помимо того, те, кто проходит срочную службу в армии РФ. Также россияне, за которыми имеется неснятая или непогашенная судимость за тяжкие преступления.

