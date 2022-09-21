Бывший военврач рассказал, с какими диагнозами не призовут в рамках мобилизации

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Мужчины, у которых нет конечностей или имеются проблемы со зрением, не будут призваны в рамках частичной мобилизации в России. Об этом Ura.ru рассказал врач-терапевт высшей квалификационной категории, бывший военный врач, подполковник медицинской службы запаса Алексей Водовозов.

По его словам, люди с категорией здоровья В не должны попасть под мобилизацию в РФ. Водовозов пояснил, что эти граждане идут во вторую очередь при полной мобилизации.

Кроме того, человека могут отправить домой во время обучения, если обнаружат заболевание, с которым не предусмотрена военная служба.

"Все будут проходить медкомиссию, и в течение периода обучения и боевого слаживания тоже. Если у кого-то что-то будет обнаружено, это может стать основанием для окончания контракта, как указано в указе президента", – пояснил Водовозов.

Врач отметил, что полный список заболеваний, с которыми невозможна мобилизация, есть в положении о военно-врачебной экспертизе, которое утверждается правительством и Минобороны.

"Это огромный документ, в котором четко расписаны по критериям категории годности к военной службе. А – годен без ограничений. Б – с незначительными ограничениями. В – ограниченно годен. Г – временно не годен, отсрочка по здоровью. Д – не годен со снятием с воинского учета", – объяснил терапевт.

Водовозов подчеркнул, что в положении четко прописаны какие должны быть показания, как это подтверждается, например при гипертонии.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

