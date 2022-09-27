Стало известно, что входит в состав армейского сухпайка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сухой паек, который будут выдавать подпавшим под частичную мобилизацию гражданам, состоит из трех полноценных приемов пищи, сообщается на портале "Объясняем.рф".

Так, в него вместо хлеба входят галеты, консервированный бекон, печеночный паштет и паштет "Нежный", плавленый сыр и икра из овощей.

Кроме того, сухпаек предусматривает три консервированные блюда – рисовая каша с говядиной, тефтели из говядины и мясо говядины с зеленым горошком и морковью. Они упакованы в жестяные герметичные упаковки и могут разогреваться на огне.

Также мобилизованным будут выдаться повидло, шоколад и просто сахар, чай, кофе и сухой фруктовый концентрат. Уточняется, что к напиткам выдаются сухие растворимые сливки.

В сухпаек включены и витамины, жевательная резинка, средство для дезинфекции воды, салфетки, пластиковые столовые приборы, а также спички и горелка с таблетками сухого топлива.

По данным портала, всего предусмотрено 7 видов пайка, которые отличаются набором вторых блюд.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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