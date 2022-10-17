В Москве закрылись временные пункты мобилизации в связи с выполнением плана

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В Москве закрылись все дополнительные пункты мобилизации. Это связано с выполнением плана частичной мобилизации, сообщил военком Преображенского района Сергей Тригилев.

"Сегодня мы закрываем наш пункт в Театре Виктюка в связи с полным выполнением плана, поставленным министром обороны РФ о частичной мобилизации. Хотелось бы отметить большое количество москвичей, которые, не дожидаясь повесток, прибыли добровольцами на пункт отбора, при этом пытались переубедить комиссию, при том, что имели не самое хорошее здоровье, что они годны и готовы служить", – сообщил Тригилев.

Он подчеркнул, что в рамках частичной мобилизации правительство Москвы своевременно организовало группу разбора, которая оказала большой вклад в процесс.

Добровольцы, по словам Тригилева, могут по-прежнему записаться в ряды военнослужащих. Он отметил, что желающие принять участие в специальной военной операции будут проходить через отборочный пункт по адресу Варшавское шоссе, дом 83, строение 1.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве завершились мероприятия по призыву граждан в рамках частичной мобилизации в РФ.

Временные мобилизационные пункты закрылись в понедельник, 17 октября, в 14:00. Повестки, полученные москвичами, которые еще не были призваны на военную службу, утратили силу.

До этого Собянин утвердил меры поддержки семей подпавших под мобилизацию граждан. Меры поддержки предоставляются для супруг, детей, пожилых родственников, инвалидов и детей-инвалидов мобилизованных.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Пункты сбора мобилизованных закрылись в Москве

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