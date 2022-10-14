В ГД предложили давать отсрочку многодетным, чьи дети учатся в вузах платно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

От призыва в рамках частичной мобилизации следует освободить отцов, воспитывающих трех и более детей, у кого на обеспечении есть студенты платных вузов. Законопроект находится на рассмотрении в комитете ГД по обороне, заявил член парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин.

"В нем (законопроекте. – Прим. ред.) говорится, что отсрочка должна предоставляться отцам, "имеющим на иждивении трех и более детей, в возрасте до 18 лет или до 23 лет, обучающихся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность", – поделился Алехин в беседе с Ura.ru.

Он добавил, что подобное решение не будет распространяться на те вузы, у которых нет аккредитации. По его словам, законопроект должны рассмотреть до конца октября.

Ранее депутат ГД от Крымского региона Михаил Шеремет поделился, что хочет начать разработку проекта, который запретит всем уклонистам от мобилизации работать в государственных и близких к ним организациях. Он направил запрос юристам для подготовки реализации нужной законодательной базы.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

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