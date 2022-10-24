Более 8,5 тысячи родственников мобилизованных получили матпомощь – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 8,5 тысячи родственников горожан, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, получили материальную помощь, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

По словам мэра, с 5 октября столичное правительство оказывает системную помощь семьям мобилизованных через Центр поддержки.

"По вопросам выплаты материальной помощи поступило 8,6 тысячи запросов. Около 5 тысяч семей мобилизованных уже получили денежные средства. Многим родственникам мобилизованных требуется моральная поддержка. Психологи центра провели порядка 600 сессий для взрослых и детей", – написал он.

По его словам, к специалистам Центра поддержки обратились 6,5 тысячи родственников мобилизованных, еще несколько тысяч человек пришли во флагманские МФЦ, которые работают по вопросам оказания матпомощи.

"Каждое обращение рассматривается максимально внимательно и индивидуально. По 95% запросов оказана реальная помощь", – подчеркнул мэр.

Собянин уточнил, что более 3,4 тысячи консультаций юристов было проведено для помощи в оформлении ипотечных каникул, льгот и субсидий, решения других вопросов.

"Специалисты МФЦ помогли более чем 3 300 семьям получить госуслуги или консультацию по вопросам оплаты услуг ЖКХ, передачи показаний счетчиков, оформления статуса малоимущей семьи, пользования порталами электронных услуг и других", – отметил он.

По словам главы города, работа ведется по нескольким направлениям.

"Мы работаем по двум направлениям: по запросам родственников, обращающихся в городской Центр поддержки семей мобилизованных, и проактивно, не дожидаясь просьб и обращений людей", – отметил градоначальник.

Он уточнил, что в настоящее время сотрудники социальных служб самостоятельно вышли на контакт с большинством семей мобилизованных, в которых воспитываются дети младше 18 лет.

Собянин подчеркнул, что все эти семьи освободили от оплаты детсада, секций и кружков, а также продленки с 1-го по 6-й класс. Учащиеся столичных школ были обеспечены бесплатным горячим двухразовым питанием. А некоторых детей устроили в детсады около дома.

"Жена мобилизованного опаздывала на работу из-за того, что вынуждена сама отвозить детей в садик. Раньше это делал муж. Сотрудники Центра поддержки помогли перевести малышей в детский сад рядом с домом. Детям подобрали интересные кружки и дополнительные занятия", – написал мэр.

По словам градоначальника, в течение ближайшей недели помощь со школами и детскими садами получат все семьи с несовершеннолетними детьми.

Также глава города рассказал, что поступают просьбы о помощи пожилым членам семьи и инвалидам. Так, за две недели более 160 человек вне очереди получили путевки для проживания в домах ветеранов либо оформили надомное соцобслуживание.

Востребованы услуги по профессиональной ориентации, обучению и трудоустройству. С подобными запросами обратились более 500 человек, добавил Собянин.

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