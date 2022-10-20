Спрос на медиков и снабженцев в России вырос после начала мобилизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

После начала мобилизации работодатели в России стали чаще искать медиков, фармацевтов, снабженцев и хозяйственников, сообщает News.ru со ссылкой на рекрутинговую компанию Superjob.

По ее данным, за неделю с 26 сентября по 2 октября спрос на маркетологов, рекламщиков и пиарщиков вырос на 3%, на специалистов сфер услуг, ремонта, сервисного обслуживания и страхования – на 4%, работников ритейла – на 6%, на экспертов по закупкам – на 7%, на медиков и фармацевтов – на 8%, на секретарей и специалистов административно-хозяйственных отделов – на 10%, на кадровиков – на 14%, а на экспертов по консалтингу – на 16%.

Уже с 3 по 9 октября самыми разыскиваемыми специалистами стали маркетологи, рекламщики и пиарщики (+15% вакансий), сотрудники банков, инвесткомпаний и лизингодателей (+9%), специалисты из сферы услуг, ремонта и сервисного обслуживания (+8%), медики и фармацевты (+6%), специалисты по закупкам и снабжению (+3%).

С 10 по 16 октября чаще всего искали специалистов службы доставки (+8%), закупщиков и снабженцев (+5%), медиков и фармацевтов (+2%), специалистов сфер услуг, ремонта и сервисного обслуживания (+1%).

Спрос на медиков объясняется тем, что их начли призывать в разных регионах. Эксперты подчеркивают, что некоторые врачи увольняются и уезжают во избежание мобилизации. Отмечается, что особенно остро стоит проблема в селах, откуда иногда уходят последние врачи.

Рост вакансий в сфере услуг объясняется тем, что, согласно статистике, в услугах занят каждый одиннадцатый россиянин в возрасте 18–64 лет. Вакансии в ремонте и сервисном обслуживании в основном занимают мужчины. Что касается сфер снабжения и административно-хозяйственных отделов, там, по словам экспертов, просто много бывших военных.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!