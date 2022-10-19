Россиянам рассказали, может ли работодатель уволить добровольно мобилизованного сотрудника

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Работодатели не имеют права увольнять сотрудников, желающих добровольно мобилизоваться в армию, несмотря на наличие брони. Об этом сообщается на портале "Объясняем.рф".

Там пояснили, что закон предусматривает приостановление трудового договора с сотрудником, призванным в армию по мобилизации либо подписавшим контракт с ВС РФ.

"Действие трудового договора приостанавливается на период прохождения работником военной службы или оказания им добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ", – говорится в сообщении.

Ранее Владимир Путин подписал закон о трудовых гарантиях мобилизованным госслужащим, который предусматривает возможность их возвращения в ту же организацию и на ту же должность после демобилизации. Уточняется, что их договоры будут приостановлены на время службы и возобновлены в день выхода на работу.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

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