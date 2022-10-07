Путин подписал закон о трудовых гарантиях подпавших под мобилизацию госслужащих

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Владимир Путин подписал закон о трудовых гарантиях мобилизованным госслужащим, который предусматривает возможность их возвращения в ту же организацию и на ту же должность после демобилизации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предполагает гарантии мобилизованным о том, что за ними остаются их рабочие места и после возвращения они по-прежнему могут продолжить работу на своей должности. Уточняется, что их договоры будут приостановлены на время службы и возобновлены в день выхода на работу.

Помимо подпавших под призыв по мобилизации, действие закона о трудовых гарантиях распространяется на госслужащих-добровольцев.

Ранее данный закон одобрил Совет Федерации.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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