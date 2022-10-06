Работодатель может бронировать должность сотрудника без его согласия – "Объясняем.рф"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Работодатель имеет право бронировать должность сотрудника для отсрочки от частичной мобилизации без его согласия. Об этом сообщили на портале "Объясняем.рф".

"Согласия работника для бронирования должности не требуется", – говорится в сообщении.

Там добавили, что бронь специалистов осуществляется для обеспечения бесперебойной работы предприятий.

Ранее юрист Леонид Ольшанский рассказал о разнице между отсрочкой от частичной мобилизации и бронью.

Эксперт уточнил, что отсрочка связана с временными причинами, после изменения которых человек может быть мобилизован, а бронь – с трудоустройством. То есть гражданин не подлежит частичной мобилизации, если он со своего рабочего места уже вносит вклад в обороноспособность страны.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будет призваны 300 тысяч резервистов.



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