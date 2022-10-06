Россиянам рассказали, что делать при отсутствии категории в военном билете

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В случае отсутствия категории в военном билете гражданину необходимо обратиться с соответствующей проблемой в военкомат. Об этом сообщили на портале "Объясняем.рф".

"Скорее всего, речь идет о технической ошибке. Для ее исправления вам необходимо обратиться в военкомат", – говорится на сайте.

До этого юрист Андрей Конышев объяснил план действий при утере военного билета, подчеркнув, что для начала гражданину придется заплатить штраф. Его размер может составить от 500 до 3 000 рублей.

Также необходимо обратиться с соответствующим заявлением в отделение полиции по месту жительства. Там гражданину выдадут постановление, которое станет основным документом при основании выдачи дубликата военного билета.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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