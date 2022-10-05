Россиянам рассказали, что делать при утере военного билета

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В случае обнаружения утери военного билета гражданину необходимо обратиться с соответствующим заявлением в отдел полиции по месту жительства. Об этом рассказал юрист Андрей Конышев в разговоре с порталом e1.ru.

"Это делается для того, чтобы в отделе выдали постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, поскольку кражи не произошло", – объяснил юрист.

Он добавил, что постановление является основным документом при основании выдачи дубликата военного билета.

Для восстановления документа гражданину потребуются паспорт, две матовые фотографии без уголка размером 3х4, результаты медицинского освидетельствования (в случае освобождения от военной службы) и квитанция об оплате штрафа за утерю.

По данным статьи 21.7 КоАП РФ, за утерю или порчу билета гражданину может быть назначен штраф в размере от 500 до 3 000 рублей.

В военном комиссариате сообщили, что сроки восстановления военного билета могут быть увеличены. Эксперт посоветовал обращаться в военкомат незамедлительно и с комплектом необходимых документов.

До этого в ГД рассказали, могут ли изъять личный транспорт на нужды СВО. Там сообщили, что в настоящее время в стенах Госдумы подобные вопросы не обсуждаются.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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