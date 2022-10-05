Юрист рассказал, с какой категорией не призывают по частичной мобилизации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россиян с категориями Г (временно не годен к военной службе) и Д (не годен к военной службе) не могут призвать в рамках частичной мобилизации. Об этом Москве 24 рассказал юрист Василий Воробьев.

По словам специалиста, гражданам с категорией годности Г дается временная отсрочка от мобилизации сроком до полугода.





Василий Воробьев юрист Категория Г может дать отсрочку до полугода, то есть это временная проблема со здоровьем, которую можно вылечить. Человек это лечит, и через полгода уже принимается решение о переходе в другую категорию.

Категория Д в военном билете говорит о полном освобождении от мобилизации, поскольку у таких людей имеются очень серьезные проблемы со здоровьем, не позволяющие им участвовать в боевых действиях, добавил Воробьев.

"Д – это люди, которые освобождены от мобилизации по состоянию здоровья. То есть люди с устойчивыми проблемами со здоровьем", – уточнил специалист.

Вместе с тем эксперт напомнил, что частичной мобилизации подлежат россияне с категорией А и Б. Граждан с категорией В также могут мобилизовать, добавил он.

"По категории В гражданин все равно считается военнообязанным, то есть он зачисляется в запас и может быть призван во время мобилизации", – заключил Воробьев.

Ранее отсрочку в рамках частичной мобилизации получили дополнительные категории учащихся. Речь идет об аспирантах, ординаторах и тех россиянах, которые проходят обучение в вечернее время. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.



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