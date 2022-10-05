Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для вечерников и аспирантов

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин сообщил, что подписал документы об отсрочке от частичной мобилизации для дополнительных категорий учащихся.

Глава государства подчеркнул, что призыву не подлежат студенты, которые обучаются впервые на очной и очно-заочной формах обучения, по образовательным программам среднего и высшего образования, в том числе программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки.

"Когда я говорю об имеющих госаккредитацию, это и есть частные учебные заведения", – уточнил президент.

Отмечается, что отсрочка будет действовать и для тех, кто обучается:

в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре;

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования;

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам ординатуры и ассистентуры-стажировки, расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров и в духовно-образовательных организациях.

Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. Отмечалось, что те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил , что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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