Перечислены уважительные причины для неявки в военкомат по повестке

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Утрата трудоспособности в связи с болезнью, тяжелое состояние здоровья или похороны близких родственников являются уважительными причинами для неявки в военкомат при получении повестки в рамках частичной мобилизации, сообщается на портале "Объясняем.рф".

По данным портала, к близким родственникам относятся мать, отец, ребенок, муж, жена, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, а также усыновители гражданина.

"Препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина (например, стихийное бедствие)", – говорится в сообщении.

Уточняется, что для признания перечисленных причин уважительными необходимо предоставить документальное подтверждение, а при решении проблем получивший повестку должен незамедлительно явиться в военкомат.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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