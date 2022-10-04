Шойгу заявил, что срочники не будут служить в зоне спецоперации

Фото: kremlin.ru

Призывники будут служить в зонах, которые не задействованы в проводимой Россией спецоперации на Украине. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, граждане, которые закончили служить, вернутся домой. Он также отметил необходимость вовремя увольнять в запас прошедших службу граждан и ставить их на воинский учет.

Шойгу заявил о создании всех условий для качественного проведения призыва. Он отметил, что военные комиссариаты полностью обеспечены медицинским имуществом, включая средства индивидуальной защиты и тест-системы для выявления COVID-19.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что решение перенести призыв с 1 октября на 1 ноября связано с перегрузкой военкоматов из-за частичной мобилизации. По его словам, это позволит развести потоки мобилизованных и срочников.

Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. Согласно документу, граждане РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе, будут призваны на военную службу в период с 1 ноября по 31 декабря 2022 года. Всего призыву подлежат 120 тысяч человек. Кроме того, с 1 октября должно произойти увольнение со службы по призыву тех, у кого истек ее срок.



Срочников могут мобилизовать после их увольнения в запас – "Объясняем.рф"

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