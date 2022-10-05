Семьям мобилизованных в Подмосковье единоразово выплатят 200 тыс рублей

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Семьям подпавших под призыв по частичной мобилизации в Подмосковье единоразово выплатят 200 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Андрея Воробьева.

"Будет осуществлена единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей – это самое заметное мероприятие", – отметил он.

Ранее Сергей Собянин утвердил меры поддержки семей подпавших под мобилизацию граждан. Отмечалось, что для детей предусматривается в том числе внеочередное зачисление в детсады по достижении 1,5 года, освобождение от оплаты за посещение городских и муниципальных садов и внеочередной перевод в другой детский сад или школу, расположенные рядом с местом жительства семьи.

Президент РФ объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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