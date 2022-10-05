В Кремле пообещали решить вопрос с возможной нехваткой средств на поддержку мобилизованных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ситуации с возможным дефицитом средств на поддержку подпавших под мобилизацию граждан в некоторых российских регионах будут регулироваться совместно с федеральным центром, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Разумеется, у некоторых регионов есть резерв прочности, у некоторых он минимальный или его нет... Но во взаимодействии с федеральным центром это все будет решаться", – приводит его слова "Газета.ру".

Пресс-секретарь президента отметил, что поддержка мобилизованных граждан стала для региональных бюджетов дополнительной нагрузкой.

Ранее губернатор Омской области Александр Бурков сообщил о трудностях в регионе с выделением средств на единовременную выплату мобилизованным.

Президент РФ объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

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