Туроператоры и отельеры будут возвращать деньги мобилизованным – Ростуризм

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что туроператоры и отельеры будут оперативно возвращать деньги за путевки мобилизованным гражданам.

"Мы дали рекомендации бизнесу, туроператорам и отельерам приоритетно возвращать деньги тем, кто мобилизован. Бизнес откликнулся позитивно и будет по мере возможности оперативно возвращать средства всем, кто призывается в рамках частичной мобилизации", – передает ТАСС ее слова.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" пообещала возвращать деньги за билеты призванным на службу россиянам. Перевозчик признал, что в таком случае отказ пассажира от поездки является вынужденным.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



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