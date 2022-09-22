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Москва 24

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Транспорт

15:01

"Аэрофлот" вернет призывникам деньги за купленные до 21 сентября билеты

транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпания "Аэрофлот" заявила, что пассажиры, купившие билеты до 21 сентября включительно и подлежащие мобилизации, смогут вернуть деньги.

"ПАО "Аэрофлот" признает отказ такого пассажира от перевозки вынужденным и производит полный возврат денежных средств за неиспользованные участки перевозки", – сообщили в компании.

Чтобы оформить возврат средств, нужно обратиться в то место, где был приобретен билет, и предъявить любой из документов, подтверждающий право на расторжение договора.

В "Аэрофлоте" уточнили, что пассажиры, которые планировали свой полет вместе с гражданином, подпавшим под мобилизацию, тоже смогут вернуть деньги. Также компания может произвести возврат третьему лицу при наличии доверенности.

В среду, 21 сентября, Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Об этом стало известно в ходе обращения президента к россиянам.

В свою очередь, "Аэрофлот" сообщил, что авиакомпании группы не будут вводить никаких ограничений на продажу билетов на фоне частичной мобилизации. Отмечается, что в группу "Аэрофлот" входят также "Россия" и "Победа".

Представители S7 Airlines тоже отметили, что не планируют вводить какие-либо ограничения на продажу билетов за границу.

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