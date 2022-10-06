Эксперт предложил выдавать бронь от мобилизации по аналогии с годами ВОВ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Бронь от мобилизации необходимо предоставлять, используя распространенную в период Великой Отечественной войны практику, считает почетный адвокат России Александр Островский.

"Тогда пытались сохранить рабочих на заводах и прочих людей, чья работа была важна для поддержания обороноспособности страны", – рассказал он в беседе с "Общественной службой новостей".

По словам эксперта, необходимо с важностью отнестись к сохранению научной элиты и обладающих критически важными навыками специалистов. При этом он подчеркнул, что перечислить всех, кому необходима бронь, невозможно.

"Отсутствие простого электрика может привести к замыканию и отключению от электроэнергии целых городских районов. Отсутствие сантехника – к затоплению канализации. Каждый человек на своем месте дорог", – отметил адвокат.

Островский также рекомендовал не призывать профессиональных спортсменов, которые во избежание мобилизации занимаются оформлением спортивного гражданства за рубежом.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Минцифры РФ предлагает рассматривать жалобы по вопросам мобилизации от 3 до 5 дней

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