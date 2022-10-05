Книжный союз попросил отсрочку от мобилизации

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Книжный союз попросил дать отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации специалистам полиграфической отрасли. Соответствующее письмо направил президент Российского книжного союза Сергей Степашин министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

В письме говорится о том, что кризис книжной полиграфии достиг крайней точки, передает "Коммерсант". В сфере случился критичный дефицит кадров, устаревшее оборудование и отсутствие инвестиций в текущем году. По данным письма, 68% российских типографий имеют в штате до 15 специалистов.

"В полиграфической отрасли заняты преимущественно мужчины, средний возраст работников в ряде модернизированных производств составляет 39 лет", – поделились в РКС.

Там заявили, что если сотрудников типографий мобилизуют, то это приведет к остановкам производств и снижению выпуска продукции вдвое.

"Мобилизация же всех военнообязанных сотрудников первой и второй категории запаса полностью остановит производство в большей части предприятий", – подчеркнули в РКС.

Исходя из этого, в России может остановиться выпуск периодических печатных СМИ, книг, пособий, учебников и многого другого. Кроме того, типография "Парето-Принт" также направила письмо с просьбой об отсрочке для своих специалистов губернатору Тверской области Игорю Рудене. Там предложили ввести брони для сотрудников от четвертого разряда.

По словам гендиректора "Парето-Принт" Павла Арсеньева, мобилизация стала причиной отказа от работы новых сотрудников, которые не хотят вставать на воинский учет.

С аналогичной ситуацией столкнулся и коммерческий директор "Прайм Принт" Андрей Малахов.

"Вся производственная служба нашей типографии состоит из мужчин. Некоторые из сотрудников уже получили повестки", – заключил Малахов.

Ранее типографии в РФ заявили о нехватке оборудования и западной электроники. Дефицит связан с санкциями и отказом производителей из Европы, Северной Америки и Японии от поставок. Арсеньев отметил, что из-за санкций, логистики и дефицита часть аппаратов может "встать" на какое-то время.

Член правления Союза предприятий печатной индустрии Гильдии издателей периодической печати Елена Шитикова считает, что в данной ситуации есть один выход – разбирать старые машины и пользоваться подержанными запчастями.

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