Депутат оценила возможность мобилизации артистов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
При наличии военно-учетной специальности российских артистов и деятелей культуры следует призывать, заявила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
"Артисты – такие же граждане, как и остальные граждане РФ. Если у них есть военно-учетная специальность, которая требуется для армии, – почему их не призывать? Я таких случаев пока не знаю, но, возможно, кто-то из них служил в ВДВ или танковых частях. Вот Тимати объявил, что он готов. Видимо, у него есть какая-то военно-учетная специальность", – отметила она в беседе с "Газетой.ру".
Драпеко также напомнила о необходимости иметь боевой опыт. При этом депутат усомнилась в наличии у артистов билета военной кафедры в художественном балетном училище.
Ранее рэпер Тимати выразил готовность к мобилизации для защиты страны. Он отметил, что находится в Москве и не собирается уезжать.
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.
Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.
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